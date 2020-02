Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : les résultats 2019 atteignent leurs objectifs Cercle Finance • 24/02/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - La société pharmaceutique espagnole Almirall a déclaré lundi qu'elle était 'satisfaite' de ses performances en 2019, après avoir annoncé de nouvelles prévisions, tant en termes d'EBITDA que de chiffre d'affaires. La société pharmaceutique a déclaré que l'EBITDA s'élevait à 304,2 millions d'euros à fin 2019, en hausse de 43% par rapport à l'année précédente, atteignant ses prévisions qu'il avait annoncées après le premier semestre. Le chiffre d'affaires total a atteint 908,4 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 11% par rapport aux 811 millions d'euros affichés pour 2018. Pour 2020, Almirall a déclaré s'attendre à une croissance des ventes nettes et un EBITDA atteignant 260 à 280 millions d'euros.

