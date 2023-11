Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall: le titre monte, feu vert de l'UE dans l'eczéma information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique espagnol Almirall s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Madrid suite à l'annonce de l'autorisation de mise sur le marché en Europe de son nouveau traitement contre la dermatite atopique (eczéma).



Le titre gagne actuellement 4,5% alors que l'IBEX gagne 0,6% et que l'indice sectoriel européen de la santé, le STOXX Europe 600 Health Care, avance de 1,2%.



Le laboratoire basé à Barcelona a annoncé ce matin que la Commission européenne avait approuvé Ebglyss (lebrikizumab) pour le traitement des adultes et des adolescents atteints des formes modérée à sévère de la maladie.



Après un premier lancement en Allemagne, Almirall prévoit de commercialiser son anticorps monoclonal dans les autres pays d'Europe dans le courant de l'exercice 2024.



Aux Etats-Unis et dans le reste du monde, c'est Eli Lilly qui doit prendre en charge la distribution du produit.



Dans une récente note de recherche, les analystes de Royal Bank of Canada disaient s'attendre à des ventes annuelles de 159 millions d'euros pour Ebglyss (lebrikizumab).



En y ajoutant les ventes d'Ilumetri, un autre traitement d'Almirall contre le psoriasis, la franchise dermatologique du groupe devrait représenter au total des revenus de 327 millions à horizon 2030, soit 60% du chiffre d'affaires annuel, pronostique RBC.





Valeurs associées ALMIRALL Sibe +4.24%