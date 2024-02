Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Almirall: le titre bondit après un accord avec Novo Nordisk information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le titre Almirall grimpe de plus de 4% lundi matin à la Bourse de Madrid après la signature d'un partenariat avec le géant danois Novo Nordisk portant sur une option de licence.



L'accord porte sur les droits exclusifs mondiaux de l'anticorps monoclonal NN-8828, qu'Almirall voudrait développer dans les traitements des maladies inflammatoires et dermatologiques.



L'accord - dont les termes n'ont pas été communiqués - prévoit le versement à Novo d'un paiement initial, de sommes supplémentaires liées à l'atteinte de certains objectifs et de redevances sur les éventuelles ventes futures du médicament.



NN-8828 est censé bloquer l'activation de l'interleukine-21 (IL-21) et inhiber la réponse pathophysiologique de cette cytokine dans les cellules immunitaires, un mécanisme qu'Almirall considère comme prometteur dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes de la peau.



Cette annonce éclipsait les résultats annuels 2023 décevants et les perspectives inférieures aux attentes publiés dans la matinée par le laboratoire espagnol.





