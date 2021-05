Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : le titre bondit à Madrid après les résultats Cercle Finance • 10/05/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - Almirall, le laboratoire biopharmaceutique espagnol, bondit de presque 8% lundi à la Bourse de Madrid après la publication de 'solides' résultats au titre du premier trimestre et le maintien de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Dans un communiqué paru ce matin, le groupe de Barcelone fait état d'une 'bonne' performance au niveau de l'activité sur le début d'année, avec une hausse de 46% à 68 millions d'euros de son Ebitda 'core', qui exclut les revenus issus de sa collaboration avec AstraZeneca. Les ventes nettes - là aussi exprimées en données 'core' (de base) - ressortent quant à elles en hausse de 5% à 215,4 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Almirall - qui est en train d'achever son recentrage vers la dermatologie - évoque la vigueur des ventes de son traitement du psoriasis Ilumetri, en hausse de 90% sur un an, ainsi que le lancement réussi aux Etats-Unis de Klisyri, un médicament contre l'acné. Dans son communiqué, le groupe met en évidence un 'pipeline' dont la valeur reste encore à explorer, avec notamment le prochain lancement en Europe de Wynzora, une pommade pour le traitement du psoriasis en plaques. Il maintient en conséquence son objectif d'une croissance de l'ordre de 5% de ses ventes nettes 'core' en 2021, assortie d'un Ebitda allant de 190 à 210 millions d'euros.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe +8.37%