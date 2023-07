Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall: fait mieux que prévu au 1er semestre avec Ilumetri information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice semestriels meilleurs que prévu, à la faveur notamment du succès de son traitement contre le psoriasis Ilumetri.



Le groupe basé à Barcelone a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net en hausse de 6,8% à 466,1 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, une performance largement supérieure aux prévisions des analystes.



A lui seuil, le médicament Ilumetri - anticorps monoclonal qui ne nécessite que quatre injections par an - a généré des ventes semestrielles de 80,4 millions d'euros, en hausse de 40% d'une année sur l'autre.



Son résultat d'exploitation (Ebitda) s'est lui tassé de 5,9% à 101,3 millions d'euros en raison d'un effet de base défavorable lié à l'absence de paiements d'étape de la part d'AstraZeneca.



L'entreprise a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 1% et 5% pour un Ebitda attendu entre 165 et 180 millions d'euros.



Coté à la Bourse de Madrid, le titre Almirall s'inscrivait en légère hausse (+0,6%) lundi suite à cette publication.





