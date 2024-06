Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Almirall: extension d'indication dans la kératose actinique information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall a annoncé lundi que la FDA avait accordé une extension d'indication à son Klisyri dans le traitement de la kératose actinique, un type de lésions précancéreuses causées par une exposition prolongée au soleil.



Alors que ce médicament à usage local était jusqu'ici autorisé sur des surfaces de peau ne dépassant pas 25 cm2, il pourra désormais être utilisé sur des zones plus larges du visage et du crâne, pouvant aller jusqu'à 100 cm2.



'Cela devrait permettre de doper les ventes de Klysiri en le rendant plus pertinent dans le cadre du traitement de la kératose actinique', réagissent les analystes de Royal Bank of Canada.



'L'année dernière, les ventes de Klysiri aux Etats-Unis n'atteignaient que six millions d'euros', rappelle RBC.



'Avec cette extension d'indication, les ventes américaines devraient grimper à plus de 100 millions d'euros d'ici à la fin de la décennie', pronostique le bureau d'études.



A la Bourse de Madrid, l'action Almirall progressait de presque 2% lundi matin suite à ces informations.





