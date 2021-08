Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall : bien orienté après des résultats d'études information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 13:30









(CercleFinance.com) - Almirall grimpe de plus de 4% à Madrid, après l'annonce par le laboratoire spécialisé en dermatologie, de données positives issues de deux essais de phase III portant sur le Lebrikizumab dans la dermatite atopique (DA) modérée à sévère. Le groupe espagnol précise que selon ces essais pivots Advocate1 et Advocate2, le produit a conduit à des améliorations significatives avec au moins 75% de clairance cutanée chez plus de la moitié des personnes atteintes de DA modérée à sévère. Lebrikizumab a aussi atteint des critères d'évaluation secondaires clés, dont l'apparition précoce de la clairance cutanée et le soulagement des démangeaisons, l'amélioration de l'interférence des démangeaisons sur le sommeil et la qualité de vie.

Valeurs associées ALMIRALL Sibe +6.33%