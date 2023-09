Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Almirall: avis favorable de l'UE dans l'eczéma information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - Des experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) se sont prononcés vendredi en faveur d'une autorisation de mise sur le marché pour Ebglyss (lebrikizumab) d'Almirall.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a recommandé l'homologation du médicament mis au point par le laboratoire espagnol dans le traitement de la dermatite atopique légère à modérée chez les adultes et les adolescents.



D'après les analystes, cet avis favorable ouvre la voie à une approbation du médicament par la Commission européenne au cours des deux mois qui viennent, avant le lancement officiel du produit, qui devrait intervenir quelque temps après.



Après Ilumetri, un traitement contre le psoriasis déjà commercialisé, il s'agit du deuxième produit de premier plan développé par Almirall dans le domaine de la dermatologie.



Les équipes de RBC anticipent des ventes de 327 millions d'euros pour le médicament à horizon 2030.



Vers 16h30, le titre Almirall prenait plus de 2% à la Bourse de Madrid.





