Almirall: alliance avec le belge etherna dans l'ARN messager

(CercleFinance.com) - Almirall a annoncé mardi la signature d'une alliance avec la société belge etherna en vue de développer des traitements à ARN messager destinés aux maladies de la peau.



Le laboratoire biopharmaceutique espagnol dit vouloir associer son expertise dans le domaine de la dermatologie à la plateforme propriétaire d'etherna en matière de conception de constructions ARNm et de formulations de nanoparticules lipidiques (LNP).



L'objectif du partenariat est la découverture de nouveaux agents thérapeutiques pour le traitement de maladies comme les cancers de la peau autres que les mélanomes.





