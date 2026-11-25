(Zonebourse.com) - Où investir en 2027 ? Cette question a été abordée le 19 novembre dernier à l'occasion d'une conférence à laquelle Zonebourse.com a assisté. Organisé à l'Auditorium FactSet dans le 9e arrondissement de Paris par CFA Society France (association à but non-lucratif qui regroupe plus de 1500 membres exerçant leur profession dans la plupart des métiers de la finance), l'événement a réuni dix experts autour de six tables rondes pour partager leurs analyses des marchés et les perspectives d'investissements identifiées pour 2027. Parmi eux, Nadège Dufossé (responsable mondiale de la gestion multi-actifs chez Candriam) et Zakaria Darouich (gérant et responsable de la gestion multi-actifs et solutions obligataires chez CPRAM).

A l'issue des élections de mi-mandat américaines et après une année 2026 riche en rebondissements, quelles stratégies d'investissement privilégier pour 2027 ? Nadège Dufossé (Candriam) et Zakaria Darouich (CPR AM) ont confronté leurs scénarios. Si les deux experts s'accordent sur le potentiel de désinflation lié à une détente énergétique et sur les doutes entourant la rentabilité de l'IA, leurs vues divergent nettement sur la trajectoire des banques centrales, la gestion des devises et l'appréciation du risque souverain français.

L'équation macroéconomique : impasses budgétaires et banques centrales

Le point de départ de l'allocation 2027 repose sur un équilibre fragile entre la politique budgétaire américaine et la trajectoire des taux directeurs. Sur le plan macroéconomique, Zakaria Darouich souligne le double tranchant de l'impasse politique à Washington : "Le blocage budgétaire américain pourrait limiter la pression sur les taux, mais aussi créer des risques pour la stabilité financière l'année suivante." Selon lui, une modération des tensions au Moyen-Orient ferait reculer les prix de l'énergie, ouvrant la porte à une inflation totale très modérée en 2027, avec des variations mensuelles plates, voire négatives.

Cette dynamique des prix conditionne l'action des banques centrales, là où les anticipations du consensus semblent trop agressives. Les économistes de Candriam tablent ainsi sur deux hausses de taux pour la Fed et la BCE (en incluant l'échéance de décembre) et deux à trois relèvements de la Banque du Japon (BoJ), alors que le marché en intègre au moins trois pour Washington et Francfort. Nadège Dufossé juge que des hausses moins fortes que prévu pourraient détendre les taux et soutenir les actifs risqués.

Zakaria Darouich partage ce diagnostic à court terme, mais introduit d'importantes nuances pour 2027 : "La Fed reste confrontée à une inflation sous-jacente élevée, tandis qu'une croissance européenne faible et sa dépendance à l'énergie pourraient conduire la BCE à un régime plus accommodant." Il s'attend aussi à des hausses de taux au Japon, mais à un rythme trop lent pour réduire rapidement l'écart des taux réels"

Zakaria Darouich à gauche, Nadège Dufossé au milieu (crédit photo : Alexandre Cottis)

Bilan 2026 : le doute sur la tech, les surprises sur le crédit et l'Europe

Au-delà des seuls facteurs macroéconomiques, les choix d'allocation pour 2027 dépendent aussi des enseignements tirés en 2026, une année qui aura déjoué bien des pronostics sur les marchés actions et crédit.

Le secteur technologique illustre parfaitement ces bouleversements. Nadège Dufossé relie la correction des valeurs tech aux interrogations croissantes sur la monétisation de l'intelligence artificielle et la rentabilité des investissements massifs engagés cette année : des doutes alimentés par la multiplication des émissions de dette et des appels au marché. Parallèlement, elle relève le repli du pétrole, porté par l'espoir d'un règlement de la guerre en Iran, tout en précisant que cette issue reste incertaine. Zakaria Darouich complète ce tableau sectoriel en alertant sur les goulots d'étranglement physiques et financiers : "Les projets de centres de données pourraient coûter plus cher et prendre plus de temps à réaliser, et le secteur de la défense pourrait être affecté."

Face à ces ajustements, trois classes d'actifs ont offert des trajectoires inattendues en 2026 :

- l a résistance du crédit high yield : Interrogé sur les bonnes surprises de l'année 2026, Zakaria Darouich met en avant la tenue du haut rendement (high yield) : "Le segment a reculé d'environ 2% au début du conflit, contre environ 15% enregistrée lors du choc énergétique de 2022, sans jamais voir son marché primaire se fermer."

- le paradoxe de l'or : A l'inverse, le métal jaune a déçu dans son rôle de couverture géopolitique. Nadège Dufossé attribue cette faiblesse à la hausse des taux américains, au renforcement du dollar et à des ventes forcées d'or pour financer d'autres positions (appels de marge). Elle estime toutefois que ce positionnement avait été en grande partie purgé et que les métaux précieux pourraient aborder 2027 sur de meilleures bases.

- le réveil des actions européennes : Contre toute attente malgré le contexte géopolitique et énergétique, l'Europe figure parmi les meilleures performances boursières de l'année, même en euros. Pour Nadège Dufossé, "ce rebond ne s'explique pas par les plans d'investissement allemands attendus depuis deux ans, mais par la forte pondération des valeurs énergétiques dans les indices (Stoxx Europe 600, MSCI Europe), la diversification sectorielle face à la tech et la solidité des résultats d'entreprises.

Nadège Dufossé (crédit photo : Alexandre Cottis)

Devises et dette française : les lignes de fracture

Si les deux gérants dressent un constat proche sur les marchés actions et crédit, leurs stratégies divergent nettement dès qu'il s'agit d'arbitrer le risque de change et la dette publique française.

En matière de devises, Zakaria Darouich privilégie une gestion sélective sans couverture généralisée : il tend à conserver le risque au dollar mais à couvrir davantage le yen et la livre sterling, craignant que la Banque du Japon ne normalise ses taux moins vite et dans une moindre mesure que ne l'attend le marché. Nadège Dufossé affiche une lecture différente. Son équipe ne couvre généralement pas le change sur les actions et est plutôt favorable au yen face à l'euro. Sur la base des fondamentaux, elle juge possible une légère dépréciation du dollar face à l'euro, mais a rappelé que le risque politique français pouvait peser sur l'euro.

La trajectoire de la dette française cristallise d'ailleurs ces précautions. La responsable mondiale de la gestion multi-actifs chez Candriam rappelle que le risque français avait déjà laissé des traces sur les marchés. Selon elle, la France n'est pas la Grèce, mais pourrait se rapprocher de l'Italie dans un scénario négatif. Les spreads (écarts de taux avec l'Allemagne) pourraient alors atteindre 300 points de base, selon les scenarios de risque extrême établis en septembre. Le mouvement s'étant calmé, elle reste prudente sur la dette française et considère le risque politique comme un facteur pour l'euro.

Zakaria Darouich partage le constat sur la solidité structurelle du pays, mais garde une approche plus ouverte aux opportunités de marché : "la France n'est pas la Grèce. La liquidité de sa dette, sa détention importante par des investisseurs étrangers, le niveau d'épargne et le poids de la France sont des atouts. La prime de risque a atteint environ 150 points de base et reflète les incertitudes politiques." Globalement neutre sur la France, son équipe verrait un nouvel écartement des spreads comme une opportunité, notamment sur certaines banques. Le gérant et responsable de la gestion multi-actifs chez CPRAM a élargi la question à la capacité de l'Europe à mettre en place un budget de relance dans le contexte actuel, avec des taux élevés et une dépendance énergétique pour sa croissance.

Zakaria Darouich, gérant et responsable de la gestion multi-actifs et solutions obligataires chez CPRAM

Nadège Dufossé, responsable mondiale de la gestion multi-actifs chez Candriam

En une (crédit photo : Alexandre Cottis)

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