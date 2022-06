Allied Irish Banks : l'Etat irlandais a vendu 5% du capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le ministre des Finances Irlandais, Paschal Donohoe TD, a annoncé la cession de 5% du capital de la banque irlandaise, Allied Irish Banks. Le prix du placement était de 2,28 euros par action. En conséquence, le produit brut de la vente des actions de placement sera de 304,8 millions d'euros. Le gouvernement l’avait sauvée lors de la crise financière en injectant 21 milliards d’euros et l’établissement était revenu en Bourse en 2017. Après cette opération, l’Irlande possédera encore 63,5% du capital d’ llied Irish Banks.

