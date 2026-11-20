(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce la promotion de Patrick Voßkamp et Julian Book au poste de co-directeurs des investissements (Co-CIO) de la division "Systematic Equity".

Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, qui prendront effet le 1er janvier 2027, ils rendront tous deux compte à Michael Heldmann, CIO Equity chez Allianz Global Investors.

L'annonce d'une structure de codirection dédiée à la gamme Systematic Equity intervient alors que la franchise phare d'AllianzGI, Best Styles, a dépassé les 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion plus tôt cette année, pour atteindre 102 MdsEUR au 31 octobre 2026.

La philosophie d'investissement de Best Styles repose sur la conviction que les styles d'investissement - des facteurs tels que la valeur ou le momentum - comportent des primes de risque qui peuvent être exploitées de manière disciplinée et systématique, en grande partie indépendamment de la conjoncture économique ou des conditions de marché, générant ainsi un alpha constant pour les clients.

L'investissement "Systematic Equity" vise à générer des rendements supérieurs sur les marchés actions grâce à une approche rigoureuse et axée sur la gestion des risques. L'équipe "Systematic Equity" d'Allianz Global Investors a été fondée en 1996 et a été à l'origine de nombreuses innovations dans ce domaine, notamment l'intégration de la durabilité dans le processus d'investissement et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses méthodologies depuis des années.

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