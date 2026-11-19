AllianzGI réorganise sa gestion actions systématique sur fond de croissance des encours

(Zonebourse.com) - AllianzGI annonce la promotion de Patrick Vosskamp et Julian Book aux fonctions de co-directeurs des investissements (Co-CIO) de son activité "Systematic Equity", à compter du 1er janvier 2027. Tous deux seront rattachés à Michael Heldmann, CIO Equity d'AllianzGI.

Cette nomination intervient dans un contexte de forte croissance de l'activité de gestion actions systématique du groupe. Sa stratégie phare, Best Styles, a franchi cette année le seuil des 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion, pour atteindre 102 milliards d'euros au 31 octobre 2026.

La stratégie Best Styles repose sur une approche systématique des styles d'investissement, fondée sur l'exploitation de primes de risque associées à des facteurs tels que la valeur ou le momentum.

Cette méthode vise à générer de l'alpha de manière régulière, en s'affranchissant dans une large mesure des cycles économiques et des conditions de marché.

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