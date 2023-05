AllianzGI renforce les normes de catégorisation de ses fonds durables

AllianzGI prévoit d'étoffer la liste des indicateurs de performance clés et de les étendre à d'autres produits.

Le premier KPI concerne la réduction des émissions de carbone. Il est basé sur l'intensité des gaz à effet de serre (équivalent CO2 - scope 1 et 2 - par rapport aux revenus). Les objectifs sont soit une réduction minimale de l'intensité des GES du portefeuille par rapport à l'indice de référence, soit une réduction minimale de 5 % de l'intensité des GES du portefeuille d'une année sur l'autre.

Afin d'établir un lien plus significatif entre le développement durable et la stratégie produit, AllianzGI a introduit un deuxième élément contraignant qui doit être incorporé dans le processus d'investissement d'un fonds. Il peut s'agir du best-in-class ISR, de l'alignement sur les ODD, des stratégies d'impact ou d'une nouvelle approche fondée sur les indicateurs clés de performance (KPI).

Le premier élément contraignant, la politique d'exclusion minimale d'AllianzGI, impose, pour la constitution de portefeuilles, des critères d'exclusion liés aux armes, au charbon, aux normes et standards internationaux (y compris la Convention des Nations unies sur les changements climatiques) et au tabac, ce qui suffirait déjà pour la catégorie article 8.

(AOF) - Allianz Global Investors annonce une norme renforcée pour la catégorisation de ses fonds durables. La méthodologie s'appuie sur le règlement relatif à la divulgation d'informations sur le financement durable (SFDR) et sa catégorie « article 8 », mais va même au-delà de cette norme.

