AllianzGI prévoit une hausse des taux de 25 points de base en juillet

En dépit du débat grandissant sur le montant des hausses de taux, AllianzGI estime que la BCE devrait toutefois rester fidèle à sa ligne de conduite et agir avec modération, en s'en tenant à une hausse de 25 points de base en juillet.

(AOF) - En ligne avec les déclarations de ses différents membres, la BCE devrait confirmer l'arrêt de ses achats d'actifs dès la fin du mois et annoncer pour juillet la première hausse de taux depuis 11 ans, estime Franck Dixmier Global CIO Fixed Income chez AllianzGI. Face à une inflation que ne cesse de surprendre à la hausse, la BCE devrait adopter un ton ferme et affirmer sa détermination à remplir son mandat de stabilité des prix.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.