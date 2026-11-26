Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de promouvoir Patrick Voßkamp et Julian Book co-directeurs des investissements (co-CIO) de la division « Systematic Equity ». Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, qui prendront effet le 1er janvier 2027, ils seront rattachés tous les deux à Michael Heldmann, CIO Equity chez Allianz Global Investors.

L’équipe « Systematic Equity » d’Allianz Global Investors a été fondée en 1996. Elle vise à générer des rendements supérieurs sur les marchés actions grâce à une approche rigoureuse et axée sur la gestion des risques.

L’annonce de cette promotion intervient alors que la franchise phare d’AllianzGI, Best Styles, a dépassé les 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion plus tôt cette année, pour atteindre 102 milliards d’euros au 31 octobre 2026.

La philosophie d’investissement de Best Styles repose sur la conviction que les styles d’investissement – des facteurs tels que la valeur ou le momentum – comportent des primes de risque qui peuvent être exploitées de manière disciplinée et systématique, en grande partie indépendamment de la conjoncture économique ou des conditions de marché, générant ainsi un alpha constant pour les clients.

Patrick Voßkamp et Julian Book travaillent chez AllianzGI depuis plus de dix ans et étaient jusqu’à présent co-responsables de la gestion Systematic Equity.

L'Agefi