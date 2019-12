AllianzGI n'attend rien de la prochaine réunion de la Fed

(AOF) - Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'AllianzGI, n'attend aucune annonce lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed du 10 et 11 décembre. Après avoir été omniprésente au cours du second semestre 2019, avec trois baisses de taux, la Fed devrait se mettre en pause et laisser les taux inchangés. Cette pause est largement anticipée par les marchés, qui ont révisé leurs anticipations baissières, souligne le professionnel.

A moyen-terme, le directeur des gestions obligataires d'AllianzGI anticipe une, voire plusieurs baisses des taux, dans le courant de l'année 2020, compte tenu des perspectives de croissance de l'économie américaine proche ou légèrement en deçà de son potentiel et de la persistance de tensions géopolitiques latentes.