AllianzGI : le positionnement « behind the curve » de la Fed n'est pas sans risque

(AOF) - AllianzGI n'attend " pas de changement de ton " lors de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed des 27 et 28 avril : Jerome Powell, son président, devrait réitérer le message tenu lors de récentes interviews. Si les perspectives de reprise sont fortes, comme le montre l'accélération des créations d'emploi en mars, cette reprise n'est pas encore suffisamment généralisée pour restaurer une situation de plein emploi. La hausse de l'inflation, prévue à 2,4% en 2021, reste, elle, analysée par la Fed comme un phénomène temporaire et contenu.

" A ce stade, il n'y a aucune urgence à normaliser la politique monétaire américaine " déclare Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d'AllianzGI.

Le gestionnaire d'actifs estime que la Fed va continuer à adopter une approche très pragmatique basée sur les faits, et non sur les anticipations, comme l'a indiqué récemment Richard Clarida, son vice-chairman.

" Il convient toutefois de rester attentif. Nous sommes entrés dans un changement de régime " recommande Franck Dixmier. Ce dernier ajoute que nous approchons du point d'inflexion de la politique monétaire et l'heure de la décision se précise.

" Le timing du tapering (son annonce puis sa mise en place) est clé pour les marchés, et plus la Fed attendra, plus les risques d'accident seront importants. L'attitude " behind the curve " de la Fed pourrait donc être porteuse de risques ", met en garde Global CIO Fixed Income d'AllianzGI.