AllianzGI lance un fonds investissant dans l'économie française

Allianz France Avenir est un fonds qui adopte une approche " best in class " ISR. Ce fonds, qui a obtenu le label France Relance, est déjà offert au sein du contrat d'assurance vie " Allianz Vie Fidélité ".

L'équipe de gestion expérimentée spécialisée " small et micro cap " dirigée par Heinrich EY s'appuie sur un processus de recherche et de sélection éprouvé ainsi que sur une excellente connaissance du marché européen.

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé le lancement du fonds Allianz France Avenir. Celui-ci permet aux investisseurs d'entrer au capital d'entreprises françaises cotées de petites et moyennes entreprises (PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cette stratégie participe à la relance en finançant les entreprises françaises les mieux positionnées dans leurs secteurs.

