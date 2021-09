AllianzGI lance le fonds Global Intelligent Cities

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé le lancement du fonds Global Intelligent Cities en France, fonds thématique qui vise à tirer parti de l'opportunité de croissance à long terme que présente le développement des villes intelligentes. Il s'agit d'un fonds total return conçu pour générer à la fois une appréciation du capital et des revenus réguliers, en investissant à tous les niveaux de la structure de capital d'une entreprise. Le fonds vise à obtenir des performances similaires à celles des actions avec une volatilité plus faible grâce à une approche multi-asset.

Allianz Global Intelligent Cities cible les entreprises dans les secteurs tels que les logiciels et services, la sécurité et la santé, les applications domestiques, les infrastructures, la construction, l'énergie propre et la mobilité.

" La thématique des villes intelligentes s'inscrit dans les méga-tendances porteuses de croissance. A la faveur de l'urbanisation, de la croissance économique et du développement technologique, les villes devraient générer 85% de la croissance mondiale au cours de la prochaine décennie ", souligne le gestionnaire d'actifs.