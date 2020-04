AllianzGI lance le fonds Allianz Strategic Bond en France

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé la disponibilité en France de son fonds d'obligations Allianz Strategic Bond, qui a franchi la barre de 100 millions d'euros en moins de 6 mois. Ce fonds, lancé en novembre dernier sous la forme d'une Sicav, est un fonds obligataire mondial sans contrainte, dont l'objectif explicite est de ne pas être corrélé aux actions.

Le fonds vise à générer une surperformance et agit comme un diversificateur de portefeuille, n'est historiquement pas corrélé aux actions et investit à échelle mondiale à travers les classes d'actifs obligataires. Le fonds est cogéré par Mike Riddell, gérant de portefeuille senior et Kacper Brzezniak, gérant de portefeuille.