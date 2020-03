AllianzGI : la Fed brûle des munitions qui pourraient lui faire bien défaut

(AOF) - « La Fed brûle des munitions qui pourraient lui faire bien défaut en cas de récession sévère " prévient Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'AllianzGI, en réaction à la baisse des taux de la Fed. Ce dernier explique que « nous sommes en présence d'un choc d'offre, né de la disruption importante des chaines de distribution des entreprises du fait de l'épidémie de Coronavirus démarré en Chine » et que « ce n'est pas une baisse des taux qui pourra y remédier ».

Franck Dixmier juge " inutile, voire malsaine " l'intervention des banques centrales à ce stade. Pour le directeur des gestions obligataires d'AllianzGI, la baisse des marchés n'est qu'une correction : " les marchés avaient atteint leurs plus hauts, notamment aux Etats-Unis, et étaient en fin de cycle ". " On avait oublié le risque, la réalité du marché fait son retour et lui donne de nouveau un prix ", précise-t-il.

Pour le gestionnaire d'actifs, la "crise se globalisant, et le confinement apparaissant pour le moment comme la seule solution, nous nous dirigeons vers un choc de demande ". " Ce sera un vrai choc pour l'économie mondiale, comme l'a déjà prévu l'OCDE, qui a coupé ses prévisions de croissance mondiale ", prévient-il. Franck Dixmier explique qu'un choc de demande doit être traité par la politique budgétaire des états.