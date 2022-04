AllianzGI : la BCE sous pression

(AOF) - Face à des niveaux d'inflation historiquement hauts, la Banque centrale européenne devrait annoncer clairement, lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, un retour aux fondamentaux de son mandat : assurer la stabilité des prix, écrit Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, en amont de la réunion de la BCE du 14 avril 2022. La BCE devrait également confirmer l'arrêt de son programme de rachats de dette au 3ème trimestre et répéter sa volonté de monter les taux à la suite.

Seule l'incertitude sur l'évolution de l'invasion des forces armées russes en Ukraine freine une action plus franche et plus rapide.

"Nous n'attendons pas de de calendrier de hausse des taux, mais la BCE pourrait indiquer sa volonté d'en faire davantage si l'inflation était amenée à être plus forte et plus persistante que prévu, ce qui continuerait à alimenter la correction haussière des taux en zone euro", précise Franck Dixmier.