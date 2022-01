AllianzGI crée une équipe dédiée aux investissements à impact sur les marchés privés

(AOF) - Afin de renforcer son engagement en faveur de l'investissement à impact, Allianz Global Investors a annoncé la création d'une équipe dédiée aux investissements à impact sur les marchés privés au sein de sa plateforme d'investissement durable, dirigée par Matt Christensen, Global Head of Sustainability and Impact.

" Cette équipe combine l'expertise existante en matière d'investissement en actions et en dettes privées avec une compétence nouvellement créée de mesure et de gestion de l'impact ", explique le gestionnaire d'actifs.

Cette unité de 12 personnes, supervisée par Matt Christensen, viendra compléter la plateforme d'investissement durable créée en 2021.

Martin Ewald, Gérant de portefeuille, dirige l'équipe Private Equity Impact Investing. Il est actuellement responsable d'environ 500 millions d'euros engagés par le biais de l'Allianz Impact Investment Fund et de l'initiative AfricaGrow, ainsi que de la stratégie Emerging Market Climate Action (EMCA) lancée lors de la COP26 par AllianzGI, en coopération avec la Banque européenne d'investissement.

En outre, AllianzGI annonce la création d'une équipe de mesure et de gestion de l'impact, dirigée par Diane Mak, et le lancement d'un cadre d'impact pour faciliter les due diligence et la sélection d'investissements qui contribuent à un impact concret et positif. L'approche soutient une mesure et une gestion rigoureuses de l'impact tout au long du cycle de vie de l'investissement afin de s'assurer que l'impact se concrétise. Diane Mak a rejoint AllianzGI en août après avoir quitté Y Analytics, où elle supervisait les activités d'évaluation et de gestion de l'impact de TPG Global.