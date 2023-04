AllianzGI annonce le closing final de son fonds mondial de dette privée à 3,3 milliards d'euros

AGDPDF permet pour la première fois aux clients institutionnels d'investir aux côtés des compagnies d'assurance d'Allianz dans un portefeuille mondialement diversifié de fonds de dette privée et de co-investissements.

L'objectif de la stratégie est de construire un portefeuille bien diversifié à travers les zones géographiques, les segments, les millésimes, les secteurs et les entreprises du portefeuille afin de fournir des rendements ajustés au risque, résistants et attrayants.

(AOF) - Allianz Global Investors annonce le closing final du fonds Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF). Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d'investir conjointement avec Allianz dans son programme mondial de dette privée. Grâce au vif intérêt manifesté par les investisseurs institutionnels dans toute l'Europe, AGDPDF, y compris les véhicules de transaction connexes, a levé 3,3 milliards d'euros. Le fonds a été sursouscrit et a largement dépassé son objectif initial de 1,5 milliard d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.