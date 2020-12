AllianzGI annonce la 2ème clôture du fonds European Private Credit II

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé aujourd'hui la deuxième clôture de son fonds European Private Credit II (EPC II), après avoir levé 290 millions d'euros en 2020. Deuxième fonds de dette privée d'AllianzGI ouvert aux investisseurs tiers, EPC II a attiré des assureurs et fonds de pension d'entreprises allemands, français, autrichiens et italiens aux côtés des entités du groupe Allianz. Il a une taille cible de 400 millions d'euros avec un plafond de 500 millions d'euros.

Le fonds offre aux investisseurs la possibilité d'investir en dette senior d'entreprises, via des prêts directs paneuropéens. Il vise principalement des transactions en France et en Allemagne, la diversification étant assurée par des investissements dans toute l'Europe continentale. La stratégie se concentre sur les prêts négociés et structurés de manière privée pour des entreprises de taille moyenne, qui se caractérisent par leur solidité financière et leurs perspectives de croissance prometteuses.

Le fonds est exclusivement proposé aux investisseurs institutionnels européens.