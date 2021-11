Allianz vise un bénéfice opérationnel 2021 d'environ 13 milliards d'euros

(AOF) - Allianz a publié un bénéfice net au troisième trimestre 2021 de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 2,3% sur un an. Le bénéfice opérationnel est quant à lui en progression de 11,3% à 3,2 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires a bondi de 9,5% à 34,4 milliards. Dans le détail, la croissance s'établit à 9% en IARD, représentant 14,1 milliards d'euros, et à 9,1% en Vie et Santé à 18,3 milliards. Au 30 septembre, le ratio de capitalisation Solvabilité 2 de l'assureur allemand reste stable sur un an et s'élève à 207%.

Enfin, le groupe anticipe un bénéfice opérationnel 2021 dans le haut de la fourchette de 11 à 13 milliards d'euros.