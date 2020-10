Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : une joint venture dans la fibre avec Telefonica Cercle Finance • 29/10/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé jeudi le lancement d'une coentreprise détenue à parité avec Telefonica, destinée à déployer la fibre dans les régions les plus reculées d'Allemagne. L'assureur allemand dit avoir conclu avec l'opérateur télécoms espagnol un accord en vue d'installer la fibre optique jusqu'au domicile (FttH) dans des zones rurales ou semi-rurales jusqu'ici mal desservies. Ce service de gros sera ensuite proposé aux fournisseurs de services de télécommunications souhaitant proposer la fibre à leurs clients finaux. La 'joint venture' prévoit d'investir jusqu'à cinq milliards d'euros dans le projet, ce qui devrait permettre de raccorder plus de deux millions de foyers via l'installation de quelque 50.000 kilomètres de lignes.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.03%