Allianz : un milliard d'euros pour la fibre en Autriche

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de l'assurance Allianz a annoncé vendredi qu'il allait consacrer un investissement d'un milliard d'euros au développement de la fibre optique en Autriche. Le groupe munichois indique être parvenu à un accord, par le biais de sa filiale de gestion d'actifs Allianz Capital Partners, avec le réseau autrichien de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) oeGIG. L'enveloppe d'un milliards d'euros - qui sera proposée à oeGIG sous forme de fonds propres - est destinée au financement des infrastructures nécessaires au déploiement de la fibre dans un million de foyers d'ici à 2030, précise Allianz dans un communiqué. Le projet doit faire d'oeGIG, une entreprise créée en 2019 et qui appartient au périmètre du groupe Allianz, l'un des premiers opérateurs de réseau fibré en Autriche.

