Allianz: résultat net core quintuplé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 09:20

(CercleFinance.com) - Allianz publie un résultat net core des actionnaires plus que multiplié par cinq (+421%) à 2,17 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2023, ainsi qu'un résultat d'exploitation en augmentation de 24% à 3,73 milliards.



A 46 milliards d'euros, le volume d'affaires brut de la compagnie d'assurance allemande s'est accru de 3,9%, une croissance de 11,2% en assurance dommages ayant plus que compensé des reculs de 2,6% en vie-santé et de 8,1% en gestion d'actifs.



Allianz confirme son objectif de résultat opérationnel 2023 de 14,2 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard, et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pour jusqu'à 1,5 milliard d'euros, à réaliser d'ici la fin de l'année au plus tard.