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Allianz relève son objectif annuel de profit opérationnel
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 09:17

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Allianz gagne 1,7%, à 471 EUR, à Francfort, salué après que le groupe a relevé, à l'occasion de la publication de ses résultats du 3e trimestre, la borne haute de sa fourchette cible de profit opérationnel pour l'ensemble de 2026, la fixant désormais à environ 18,6 MdsEUR.

La compagnie d'assurance publie un bénéfice net core en hausse de 1,2%, à 2,9 MdsEUR, au titre du trimestre écoulé ( 3% en données sous-jacentes), ainsi qu'un profit opérationnel en croissance de 6,2%, à 4,7 MdsEUR, "soutenu par un modèle d'affaires bien diversifié".

À 44,4 MdsEUR, son volume total d'affaires a augmenté de 3,8%, dont une croissance interne de 3%, avec une "excellente croissance interne dans le segment de la gestion d'actifs, ainsi qu'une bonne performance en assurance dommages", tandis que l'activité d'assurance vie-santé a stagné.

"Sur les neuf premiers mois de l'année, notre résultat a atteint un niveau record de 14,1 MdsEUR, grâce à la contribution de l'ensemble de nos segments d'activité", souligne Claire-Marie Coste-Lepoutre, directrice financière d'Allianz.

"Cette performance généralisée témoigne de la solidité et de la résilience de notre modèle économique diversifié, même dans un environnement opérationnel exigeant", ajoute-t-elle, évoquant une forte volatilité des marchés financiers et des pertes élevées liées aux catastrophes naturelles.

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