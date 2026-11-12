Allianz relève ses objectifs malgré un recul de 2% du bénéfice net au T3

L'assureur allemand Allianz ALVG.DE a fait état jeudi d'une baisse moins importante que prévu par les analystes de son bénéfice net au troisième trimestre, en recul de 2%, et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net, part du groupe, s'est élevé à 2,78 milliards d'euros pour le trimestre clos en septembre, contre 2,84 milliards d'euros un an plus tôt et alors que les analystes attendaient en moyenne 2,50 milliards d'euros, selon un consensus établi par le groupe.

Allianz a également relevé la fourchette haute de ses prévisions de résultat d'exploitation à environ 18,6 milliards d'euros pour l'année, contre une fourchette précédente de 17,4 milliards d'euros, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 1 milliard d'euros.

Le groupe a indiqué que ses divisions de gestion d’actifs et d’assurance dommages avaient soutenu le bénéfice du troisième trimestre.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)