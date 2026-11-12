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Allianz relève ses objectifs malgré un recul de 2% du bénéfice net au 3e trimestre
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 09:09

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L'illustration montre le logo d'Allianz

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FRANCFORT, 12 novembre (Reuters) - L'assureur ‌allemand Allianz a fait état jeudi ​d'une baisse moins importante que prévu par les analystes de son bénéfice net ​au troisième trimestre, en recul de 2%, et ​a relevé ses perspectives ⁠pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net, ‌part du groupe, s'est élevé à 2,78 milliards d'euros pour le ​trimestre ‌clos en septembre, contre 2,84 milliards ⁠d'euros un an plus tôt et alors que les analystes attendaient en ⁠moyenne 2,50 ‌milliards d'euros, selon un consensus établi ⁠par le groupe.

Allianz a également ‌relevé la fourchette haute de ⁠ses prévisions de résultat d'exploitation à ⁠environ 18,6 ‌milliards d'euros pour l'année, contre une fourchette ​précédente de ‌17,4 milliards d'euros, avec une marge de fluctuation de plus ​ou moins 1 milliard d'euros.

Le groupe a indiqué que ses ⁠divisions de gestion d’actifs et d’assurance dommages avaient soutenu le bénéfice du troisième trimestre.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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