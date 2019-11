Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : refinancement d'un centre commercial en Pologne Cercle Finance • 13/11/2019 à 14:00









(CercleFinance.com) - Allianz annonce que la foncière Apsys a refinancé Posnania, centre commercial en Pologne, avec un prêt senior de 300 millions d'euros d'une maturité de 10 ans, auprès d'Allianz - exécuté par Allianz Real Estate pour le compte de plusieurs sociétés du groupe. Apsys détient désormais 100% de cet actif de 100.000 m2 situé à Poznan. Moins de trois ans après son ouverture, Posnania accueille 12,5 millions de visiteurs annuels. Pour les neuf premiers mois de 2019, son chiffre d'affaires a augmenté de 17% environ. 'Après cette transaction, le fonds de dette senior géré par Allianz Real Estate avec un focus sur des actifs prime dans des localisations dominantes approche un volume d'investissement de deux milliards d'euros', souligne Allianz Real Estate.

