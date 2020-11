Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : recul du CA trimestriel, hausse du bénéfice Cercle Finance • 06/11/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Les résultats publiés aujourd'hui par le groupe Allianz laissent entrevoir une chute du chiffre d'affaires de 6,1%, celui passant de 33,4 à 31,4 milliards d'euros entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020. Dans le même temps, le bénéfice net est passé de 2,03 à 2,13 milliards d'euros, soit une hausse de 4,9%, correspondant à un BPA de 5,01 euros, soit mieux que le consensus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 104,9 milliards d'euros, soit un recul de 1,9%.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +1.57%