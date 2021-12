Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allianz Real Estate et Ivanhoé Cambridge lancent un fonds sur l'immobilier résidentiel au Japon information fournie par AOF • 22/12/2021 à 10:58



(AOF) - Allianz Real Estate a créé une nouvelle plateforme d'investissement en partenariat avec Ivanhoé Cambridge et d'autres investisseurs, qui vise à constituer un portefeuille diversifié d'actifs résidentiels dans des villes de premier plan au Japon. Cette plateforme, dénommée " Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund I " (" AREAP JMF I " ou " Venture "), est un fonds fermé domicilié à Singapour. Une fois entièrement investi, le fonds aura une capacité d'investissement d'environ 2 milliards de dollars en valeur brute.



Il est actuellement prévu que les engagements en capitaux propres de la " Venture " s'élèvent à 750 millions de dollars d'ici à quelques semaines, mais en fonction du rythme de déploiement du capital, la " Venture " pourrait porter ses capitaux propres à 1 milliard de dollars.



Pour la première clôture, Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de Dépôt et placement du Québec, et les sociétés du groupe Allianz, ont chacune engagé 250 millions de dollars en équité. Allianz Real Estate sera le gestionnaire d'investissement et le partenaire général de la plateforme.