Allianz Real Estate engage près de 3 milliards d'euros dans le secteur résidentiel mondial en 2021

(AOF) - Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz et de sociétés tierces, a engagé près de 3 milliards d'euros dans le secteur résidentiel mondial en 2021. Les actifs sous gestion de la société dans ce secteur à la fin du mois de septembre 2021 s'élevaient à 9 milliards d'euros - 3,7 milliards d'euros en Europe ; 4,7 milliards d'euros aux Etats Unis, et 0,7 milliard d'euros en Asie-Pacifique - et d'autres transactions au quatrième trimestre 2021 devraient rapprocher les actifs résidentiels de la barre des 10 milliards d'euros.

Dans le cadre de son programme ESG mondial, la société est en train d'examiner et d'aligner les actifs de son portefeuille résidentiel européen sur les voies de décarbonisation de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Cela contribuera à l'ambition déclarée de la société de réduire l'empreinte carbone de son portefeuille immobilier mondial de 25 % d'ici 2025, et d'atteindre un niveau net zéro d'ici 2050.

Annette Kröger, CEO North & Central Europe chez Allianz Real Estate, a déclaré : " Le secteur résidentiel s'est avéré très résilient pendant la pandémie, avec des taux de vacance plus faibles et de meilleurs rendements ajustés au risque par rapport à l'immobilier commercial. Le secteur continue également à évoluer et à créer des opportunités. La poursuite de l'urbanisation concentrée dans les villes clés accentue les déséquilibres entre l'offre et la demande, tandis qu'une plus grande suburbanisation causée par le travail à domicile pourrait profiter aux zones ayant une forte connectivité avec les villes."