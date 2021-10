Allianz Private Equity Fund réalise un 1er closing d’environ 520 millions d'euros

(AOF) - Allianz Global Investors a annoncé le premier closing du fonds Allianz Private Equity Fund (APEF), géré par Allianz Capital Partners (ACP). APEF permet aux investisseurs institutionnels d'investir aux côtés d’Allianz dans le programme mondial de capital-investissement d'ACP. Le fonds a été lancé en février 2021 et a réalisé un 1er closing d’environ 520 millions d’euros levés auprès d'investisseurs institutionnels européens. APEF investira avec des gérants de fonds de private equity mondiaux de premier plan et réalisera des co-investissements avec ses partenaires.

ACP, qui fait partie d'AllianzGI, investit pour le compte des compagnies d'assurance Allianz dans le capital-investissement depuis 25 ans et est l'un des plus grands investisseurs en capital-investissement au niveau mondial. Le portefeuille qui en résulte, largement diversifié par segments stratégiques, secteurs industriels et millésimes, s'étend sur l'Europe, le continent américain et l'Asie.

Allianz fournira au moins 50% du capital global engagé dans chaque investissement poursuivi par APEF, ce qui garantit un alignement fort entre les investisseurs d'APEF et Allianz.