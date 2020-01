Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : prêt pour un investissement immobilier à Londres Cercle Finance • 14/01/2020 à 09:34









(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce avoir accordé un prêt de 120 millions de livres sterling (141 millions d'euros) à The Office Group (TOG), détenu en majorité par des fonds immobiliers gérés par Blackstone, pour l'acquisition et la rénovation de Chancery House à Londres. Cette opération, réalisée pour le compte de plusieurs assureurs du groupe Allianz, est la cinquième opération de dette à Londres pour Allianz Real Estate et la première depuis l'ouverture de son bureau londonien mi-2019. Chancery House est un actif de premier ordre d'environ 14.000 mètres carrés situé à Midtown. Avec cette transaction, le fonds luxembourgeois de dette d'Allianz Real Estate, lancé en 2018, dispose désormais d'environ deux milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA -0.59%