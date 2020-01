Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : prêt pour un investissement immobilier à Bruxelles Cercle Finance • 22/01/2020 à 09:22









(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, Legal & General, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et BayernLB annoncent avoir accordé un prêt de 723,9 millions d'euros à The Valesco Group, pour soutenir son acquisition de la Tour des Finances à Bruxelles pour 1,2 milliard d'euros. Situé dans le centre historique de la capitale belge, cet immeuble de bureaux -le plus grand de Belgique- est entièrement loué à l'agence gouvernementale d'urbanisme de l'Etat belge jusqu'en 2034. Il offre environ 186.000 m² de bureaux et d'entrepôts. 'Avec une prise de participation de 50%, cette transaction représente une opportunité extraordinaire d'investir dans un actif emblématique', commente Roland Fuchs, responsable de la dette européenne chez Allianz Real Estate.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.50%