Allianz: près de 2% de gain hebdo, le conseil des brokers information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 14:36

(CercleFinance.com) - Allianz gagne près de 2% en hebdo, alors que Oddo BHF a réitéré aujourd'hui sa recommandation 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 260 euros, après la publication par l'assureur allemand de ses résultats de premier trimestre, marqués par un résultat opérationnel supérieur aux attentes.



Le bureau d'études note que le résultat net, en baisse de 78% à 561 millions d'euros, aurait été d'environ 2,2 milliards (contre deux milliards attendus) retraité de l'importante provision sur ses litiges aux Etats-Unis.



'Après la provision du premier trimestre, les litiges US ne devraient plus impacter le groupe, ce qui améliore la visibilité sur le titre. Par ailleurs, les dynamiques opérationnelles restent bonnes et Allianz conserve un bilan très solide', ajoute l'analyste.



Jefferies a livré la même analyse confirmant son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 260 E après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



Jefferies rapporte ainsi que le bénéfice au 1er trimestre de 0,6 MdE, incluse une provision de 1,9 MdE pour AGI (qui est à la fois plus faible et plus tôt que prévue selon l'analyste) et qu'en excluant cette provision, le bénéfice net 2022 aurait été de +11,6% en avance sur le consensus.



' L'avantage le plus important est que cette provision intervient un trimestre plus tôt que prévu, supprimant ainsi un surcoût substantiel important sur les actions', indique Jefferies.



' Le bénéfice d'exploitation du Groupe s'élève à 3,2 milliards d'euros, soit 6,0 % de plus que les 3,0 milliards d'euros attendus par le consensus pour le premier trimestre 2022 ', ajoute le broker.