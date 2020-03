Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : prend une participation de 25% dans Sierra Prime Cercle Finance • 02/03/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate a acquis une participation de 25 % dans Sierra Prime, un portefeuille de centres commerciaux de premier ordre au Portugal et en Espagne. ' L'opération représente le premier investissement d'Allianz Real Estate au Portugal et vient compléter davantage l'intérêt de l'entreprise dans la région ' précise le groupe. ' Cette transaction offre à Allianz Real Estate d'excellents avantages de diversification à long terme à grande échelle et souligne notre approche stratégique d'expansion sélective dans des catégories d'actifs alternatifs - les meilleurs dans leur catégorie en termes de performance et de localisation', a déclaré Kari Pitkin, responsable du développement commercial chez Allianz Real Estate.

