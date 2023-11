Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: plus de 700 commerciaux recrutés en France en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Allianz prévoit de recruter plus de 700 profils commerciaux l'an prochain en France, dans le cadre de sa stratégie axée sur son développement territorial, a annoncé jeudi l'assureur allemand.



Le groupe compte ainsi embaucher quelque 300 conseillers commerciaux en 2024 afin d'intensifier son réseau sur le terrain, des employés qui auront la responsabilité d'animer, de suivre et de développer un portefeuille de clients au sein d'une zone dédiée.



Allianz France dit également être à la recherche de 20 emplois d'inspecteurs de distribution, des postes d'encadrement qui s'adressent à des profils connaissant bien le marché de l'assurance.



Le deuxième réseau d'assurance français - qui revendique plus de cinq millions de clients dans l'Hexagone - compte par ailleurs recruter 120 agents généraux, des indépendants appelés à devenir mandataires exclusifs d'Allianz France, dont ils distribueront les solutions.



Enfin ce sont plus de 300 collaborateurs d'agence qui sont recherchés.





