Allianz: objectif de cours légèrement relevé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 281 à 286 euros, pour 'intégrer les dynamiques opérationnelles favorables du premier trimestre, qui devraient se poursuivre sur les prochains trimestres'.



Le bureau d'études estime toujours que le titre de l'assureur allemand pourrait bénéficier d'ici la fin de l'année d'un programme de rachat d'actions de complémentaire de 0,5 milliard d'euros au second semestre hors opérations de croissance externe (M&A).



Selon lui, le dossier Allianz pourrait aussi profiter d'une forte collecte nette chez Pimco en cas de pentification de la courbe des taux, ainsi que de la présentation de son nouveau plan stratégique en décembre prochain, du fait de ses perspectives favorables.





Valeurs associées ALLIANZ XETRA +1.41%