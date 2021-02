Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : le titre résiste bien, un analyste en soutien Cercle Finance • 22/02/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Le titre termine à l'équilibre à la Bourse de Francfort alors que l'indice Dax est en repli de 0,3%. Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz, avec un objectif de cours très légèrement relevé de 225 à 227 euros à la suite d'une publication annuelle marquée selon lui par 'de très solides performances sous-jacentes'. Outre un résultat opérationnel du dernier trimestre supérieur aux attentes, le bureau d'études pointe des 'perspectives 2021 favorables', une hausse de la marge de solvabilité et une stabilité du dividende. 'Allianz continue de bénéficier de bonnes dynamiques opérationnelles. Il conserve par ailleurs un bilan très solide', conclut l'analyste, pour qui 'ses très bons fondamentaux restent insuffisamment valorisés'.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA -0.24%