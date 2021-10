Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : le titre porté par des commentaires positifs information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 14:52









(CercleFinance.com) - Allianz progresse contre la tendance vendredi à la Bourse de Francfort après des commentaires positifs de deux analystes, dont l'un a relevé sa recommandation sur le géant allemand de l'assurance. Vers 14h15, le titre s'octroie plus de 0,7%, signant l'une des meilleures performances d'un indice DAX en repli de 0,1%. Berenberg a relevé ce matin son conseil sur le titre, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 254 euros. Dans leur note, les analystes expliquent apprécier l'attention portée par l'assureur à la croissance de ses résultats, que ce soit dans les activités vie ou non-vie. Les équipes de Jefferies ont réitéré de leur côté leur conseil acheteur sur la valeur, assortie d'un objectif de 230 euros.

