Allianz : le mandat du directeur financier prolongé

(CercleFinance.com) - Giulio Terzariol, le directeur financier d'Allianz, s'est vu renouveler vendredi pour une durée de cinq ans ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 2025, son mandat au sein du comité de direction du groupe d'assurance allemand. L'assureur germanique a également annoncé le renouvellement du mandat de Sergio Balbinot, le patron de ses activités pour l'Europe de l'Ouest et l'Asie Pacifique, pour deux ans, ainsi que celui d'Ivan de la Sota, le responsable de la région Espagne et Amérique Latine, pour cinq ans. Barbara Karuth-Zelle, l'actuelle directrice générale d'Allianz Technology, fera, elle, son entrée au sein du comité de direction début 2021, en charge notamment des services informatiques. Autre nouvel arrivant au sein du directoire, Christopher Townsend prendra en charge à partir de l'année prochaine les lignes d'assurance mondiales ('Global Insurance Lines'), une fonction qui le conduira notamment à prendre la tête de la société d'assurance-crédit Euler Hermes.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA -1.46%