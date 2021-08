Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : la CE autorise le rachat d'Aviva en Pologne information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - En vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la Commission européenne (CE) a annoncé aujourd'hui autoriser l'acquisition des sociétés d'assurances Aviva en Pologne (Aviva Towarzystwo Ubezpiecze? Na ?ycie S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpiecze? Ogólnych S.A. and Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A) par la société autrichienne Allianz Holding eins GmbH. Par ailleurs, la Commission a aussi autorisé l'acquisition des sociétés Santander Aviva (Santander Aviva Towarzystwo Ubezpiecze? Na ?ycie S.A. et Santander Aviva Towarzystwo Ubezpiecze? S.A.) par Allianz et Santander Polska, dans le cadre d'un contrôle conjoint. La CE précise que ces projets de concentration ne soulèvent aucun problème de concurrence puisque, sur tous les marchés considérés, (i) les parts de marché cumulées des parties sont limitées à modérées, et (ii) plusieurs autres acteurs bien établis sont présents et seraient en mesure de restreindre d'éventuelles tentatives d'augmentation des prix ou de stratégies de verrouillage par l'entité combinée après la fusion.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +0.98%