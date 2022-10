Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz: l'UE autorise la création d'une coentreprise information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 12:38









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Sanlam Limited d'Afrique du Sud et Allianz SE d'Allemagne.



L'entreprise commune sera active dans la fourniture de services d'assurance vie et dommages dans plusieurs pays africains. Sanlam et Allianz sont toutes deux des compagnies d'assurance internationales.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune n'exercera aucune activité commerciale ou qu'elle n'aura qu'une activité négligeable dans l'Espace économique européen.







