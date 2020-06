Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allianz : l'UE autorise l'acquisition de Tank & Rast Cercle Finance • 02/06/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition conjointe d'Autobahn Tank & Rast Gruppe en Allemagne, par Allianz et OMERS Administration Corporation au Canada. Tank & Rast est un fournisseur de services alimentaires, de produits de détail, d'hébergement hôtelier et de carburant sur les autoroutes allemandes. La société est actuellement sous le contrôle exclusif d'Allianz. OMERS est l'administrateur du régime de retraite principal du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. La Commission a conclu que le projet d'acquisition du contrôle conjoint ne poserait aucun problème de concurrence, car les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés.

Valeurs associées ALLIANZ XETRA +5.15%